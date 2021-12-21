Kemer Atatürk Parkı’nda ücretsiz internet hizmeti

Antalya Kemer Belediyesi, Atatürk Parkına Wi-Fi cihazları yerleştirerek vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Sosyal belediyecilik anlamında ilçe genelindeki parklarda vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermeyi amaçlayan Kemer Belediyesi, ilk projesini Atatürk Parkında gerçekleştirdi. Parkın belirli yerlerine yerleştirilen Wi-Fi cihazları sayesinde isteyen herkes ücretsiz olarak internetten faydalanabiliyor. İnternet hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen Kemer Belediyesi, Mustafa Ertuğrul Aker Parkında da ücretsiz internet hizmeti vereceği bildirildi.

“Diğer parklarda da çalışmalar devam edecek”

Türkiye’nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirler de ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Teknoloji çağının en temel yapısı olan internet, hayatımızın bir parçası oldu. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımıza ücretsiz ve güvenilir internet hizmeti sunuyoruz. Ücretsiz internet hizmetimizi ilk olarak Atatürk Parkında gerçekleştirdik. Bu doğrultuda diğer parklarımızda da çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.