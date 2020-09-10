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Kemer Atatürk Parkı’nda çalışma başladı

KEMER MERKEZ MAHALLESİNDE BULUNAN ATATÜRK PARKI İÇERİSİNDEKİ YAPILARIN YIKILMASININ ARDINDAN PARK İÇERİSİNDE YAPILACAK OLAN PROJE KAPSAMINDA YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMALARA BAŞLADI. PARK İÇERİSİNDE ‘KEMER VİLLA’ İSİMLİ TERS EV, KAFE, KİTAP OKUMA VE DİNLENME YERLERİ, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, KOŞU YOLLARI, AYDINLATMALAR VE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULACAK. PARKIN GİRİŞİNE İSE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA MEVCUT KONUMUNDA BULUNAN PEGASUS HEYKELİ TAŞINACAK.

ANTALYA 10.09.2020, 10:55
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Kemer Atatürk Parkı’nda çalışma başladı

Kemer Merkez Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki yapıların yıkılmasının ardından park içerisinde yapılacak olan proje kapsamında yüklenici firma çalışmalara başladı. Park içerisinde ‘Kemer Villa’ isimli ters ev, kafe, kitap okuma ve dinlenme yerleri, yürüyüş yolları, koşu yolları, aydınlatmalar ve yeşil alanlar oluşturulacak. Parkın girişine ise çalışmalar tamamlandıktan sonra mevcut konumunda bulunan Pegasus heykeli taşınacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kemer’de yaşayan vatandaşların ve ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin refah bir şekilde vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir ortam oluşturulmuş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, Atatürk Parkının ihalesinin yapılarak yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Topaloğlu, pandemi nedeniyle Atatürk Parkında şantiyenin biraz gecikmeli kurulduğuna değinerek, “Şantiye çalışmaları başladı. Burada yaklaşık 6 aylık bir çalışma yapılacak. Toplam maliyeti 6 milyon lira. Parkın içerisindeki köprüler yenilenecek. Kemer’e yakışan bir kafe olacak. Parkın sonunda ters ev yapılacak. Yürüyüş yolları, aydınlatma, oturma grupları olacak. İçerisindeki dereyi de denizden su basarak doldurmayı planlıyoruz. Her şey daha güzel olacak. Kemer’e hizmetlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu.

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