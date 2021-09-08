Kemer Arslanbucak’a yapılacak anaokulu 8 ay içerisinde tamamlanacak

Kemer Arslanbucak Mahallesi’nde yapılacak olan ana okulunun grobetonu döküldü. Çalışmaların devam ettiği Anaokulu 8 ay sonra bitirilecek. Kemer’in tanınmış turizmcilerinden Orduvar Akman’ın katkıları ile yapılacak olan ana okuluna Orduvar-Ülker Akman çiftinin ismi verilecek.

Başkan Topaloğlu, Akman’ın okulu yaptırmayı üstlenmesinin ardından ana okulunun grobetonunun döküldüğü gün inşaat alnına gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Arslanbucak Mahallesi 436 ada 3 parseldeki 2 bin 96 metrekarelik arsa alanına yapılan ana okulu, 100 öğrenci kapasiteli olacak ve ana okulunun içerisinde sınıflar, oyun alanları, yemekhane, mutfak, revir, idari ofisler, tuvaletler ve çok amaçlı salonlar yer alacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, anaokulunun Kemer’e hayırlı olması dileklerinde bulundu. Ana okulunun yapımına hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "8 ay gibi kısa bir sürede 100 öğrenciye eğitim veren okulu Kemer’e kazandırmış olacağız. Eğitime ve öğrencilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kemer’e şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.