Kemer Arslanbucak Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor

Kemer Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde son aşamaya gelindi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesine kazandırdığı Kemer’in ilk modern kapalı pazar yerinden sonra ikincisini de Arslanbucak Mahallesinde gerçekleştirildi. 3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı Arslanbucak kapalı pazar yerinde 110 metrekare alandada mutfak, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve tuvaletler yer alacak. Başkan Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk modern kapalı pazar yerini Kuzdere Mahallesinde yaptıklarını hatırlattı.

İkinci kapalı pazar yerini Arslanbucak mahallesine yaptıklarına değinen Topaloğlu, “Arslanbucak mahallesindeki pazar yerinin bir özelliği de Kuzdere mahallesine yapılan pazar yerinin iki katı büyüklüğünde olması. Pazarımız büyük ölçüde tamamlandı. Yan tarafında da 4 bin metrekarelik bir okul yeri var ama şu anki boş alanı otoparka olarak kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Topaloğlu, pazar yerinin çok modern olacağına işaret ederek, “Bu konuda belediye olarak çok çalıştık. Küçük işçilikler kaldı. En kısa zamanda Kemer halkının kullanımına sunacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Arslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur ise mahallenin en büyük eksiklerinden birisi olan kapalı pazar yerinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Uğur, kapalı pazar yerini Arslanbucak mahallesine kazandırmasından dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.