Kemer Arslanbucak Kapalı Pazar Yeri kuraları çekildi

Kemer Belediyesi’nin Arslanbucak Mahallesine kazandırdığı kapalı pazar yerinde yer belirleme kuraları çekildi.

Kapalı Pazar alanında yapılan kura çekimine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan ve İsmail Aka, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, Arslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur, pazar esnafı katıldı.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, ilk modern kapalı pazar yerini Kuzdere Mahallesinde yaptıklarını hatırlatarak, ikinci kapalı pazar yerini Arslanbucak Mahallesine kazandırdıklarını söyledi. Arslanbucak Mahallesi kapalı pazar yerinin Kuzdere Mahallesindekinden iki katı büyük olduğunu dile getiren Başkan Topaloğlu, “Buradaki pazar yerimizin yanındaki boş alan otopark olarak kullanılacak. Kapalı pazar alnımızda ses düzeni, zabıta odası, çocuk emzirme odası, aydınlatmalar, güvenlik kamera sistemi, tuvaletler var. Cuma günü inşallah esnafın kullanımına sunacağız. Pazar esnafımızın yıllardır çektiği yağmur, çamur, fırtına cefasının artık sefasını sürecek. Allah bol hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ise kapalı pazar yerinin Kemer adına yapılan güzel bir hizmet olduğunu belirterek, “Artık esnafımızın çadırı aç kapa derdi olmayacak. Yağmur ve çamur derdinden kurtulacak. İnşallah aynı hızla diğer mahallelerimize de yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplam 92 esnaf, sırayla kuralarını çekerek yerlerini belirledi.