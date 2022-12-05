Kemer, 2023 yılındaki fuarlara hazırlanıyor

Turizm toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam başkanlığında düzenlenen turizm toplantısında, 2023 yılında Kemer olarak katılması planlanan yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. En önemli turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) yapılacak olan tanıtım kampanyası ve yapılması planlanan çalışmaların da konuşulduğu toplantıda, özellikle İngiltere pazarının önemine dikkat çekildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2023 yılında Kemer’i en iyi şekilde tanıtmak için Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam başkanlığında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında Kemer’i hak ettiği yerlere taşımak için özverili bir çalışma başlattıklarına değinen Belediye Başkanı Topaloğlu, “Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasına yer alan Kemer’imizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için çalışmalarımıza başladık. Kaymakamımız Hüseyin Çam başkanlığında çok verimli bir toplantı yaptık. Kemer olarak katılacağımız fuarlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yapılacak olan çalışmalar hakkında yol haritası belirledik. Özellikle İngiltere pazarını çok önemsiyoruz. Son olarak katıldığımız Londra fuarında İngilizlerin Kemer standına ilgisi çok büyüktü. Kemer’e gelen İngiliz misafir sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kemer’in ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Kemer Kaymakamlığında yapılan toplantıya; Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ile turizme hizmet eden kurum başkanları katıldı.