KBT’den çocuklara oyun hediyesi

Kepez Belediye Tiyatrosu, ara tatil nedeniyle hazırladıkları oyunlarını Antalya Bilim Merkezi’nde ücretsiz sahneliyor.

İlköğretim öğrencilerine ara tatil hediyesi olarak İki Bavul Dolusu adlı oyun hazırlayan Kepez Belediye Tiyatrosu, Antalya Bilim Merkezi’nde ücretsiz olarak günde çift saat gösterim yapıyor. Merkezin konferans salonunda saat 11.00 ve 13.00 seanslarında sahneye çıkan oyuncular, çocukların eğlenceli ve eğitici zaman geçirmelerini sağlıyor. Nedim Buğral’ın yazdığı, Özge Efe ile Derya Bütev’in yönettiği eserde, tren bekleyen Pırasa ve Hapşu adlı palyaçoların yaşadıklarını anlatıyor. Sirk seçmeleri için hazırladıkları oyunlarının provasını yapan palyaçolar, arkadaşlığın ne kadar önemli olduğu ana fikrini aşılıyor. Tek perdeli gösteri, 19 Kasım’a kadar sahnelenecek.