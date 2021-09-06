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Kazakistanlı voleybol takımı, Antalya’da kamp yapıyor

Kazakistan Bayan Voleybol 1’inci Ligi Takımlarından Altay, kamp yaptıkları Antalya’da antrenmanlarını Turgut Özal Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

ANTALYA 06.09.2021, 12:08
Kazakistanlı voleybol takımı, Antalya’da kamp yapıyor

Kazakistan Bayan Voleybol 1’inci Ligi Takımlarından Altay, kamp yaptıkları Antalya’da antrenmanlarını Turgut Özal Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

Bu yıl üçüncü kez kamplarını Antalya’da yapan Kazakistan Bayan Voleybol 1’inci Ligi Takımlarından Altay, antrenmanlarını Turgut Özal Spor Salonu’nda yapıyor. Salonun imkanlarını beğenen takım, Kepez’de antrenman yapıyor. Sırp Antrenör Marko Grsic’i makamında ağırlayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, önümüzdeki süreçte Altay takımı ile kulüp takımının dostluk maçı yapmasını teklif etti. Bu teklife çok sıcak baktıklarını belirten Grsic ise, bu işbirliğini geliştirerek ‘kardeş kulüp’ olabileceklerini söyledi. Kulüp yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Altay takımı, ara vermeden antrenman yaptı.

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