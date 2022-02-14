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Kazak kazıya jandarmadan baskın
Antalya’nın Finike ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
ANTALYA 14.02.2022, 23:32
Antalya’nın Finike ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Arif Mahallesi Avlanbeli mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Asayiş ekipleri operasyon düzenledi Operasyonda M.S., R.T. ve E.A isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.