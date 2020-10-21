Antalya’da kaymakamlar ve il idare şube başkanları toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz,19 ilçe kaymakamı, il müdürleri, bölge müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, korona virüs sürecinin hala devam ettiğini, tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi sanayi şehirlerimizde maalesef korona virüs sayılarının artışta olduğunu görmekteyiz. Çok şükür nüfusa oranla şehrimizde vaka sayısı düşük. Bu tabloyu daha da aşağılara çekmek için rehavete kapılmadan tedbirlere uyalım” dedi.

Vali Yazıcı, özellikle eğitim ve öğretimde pandemi önlemlerinin mutlaka takip edilerek, eğitim öğretimin aksamadan normalleşmesini sağlamak için alınan tedbirlerin uygulanması noktasında talimat verdi.

Antalya’nın dünya turizm kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yazıcı, kentte güvenliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Yazıcı, “Turizm açısından değerlendirdiğimizde Antalya’nın herhangi bir yerinde yaşanacak güvenlik sorunu ülkemiz adına dünyanın dört bir yanında yankı bulacak ve oluşturulan güzel imajımıza gölge düşürecektir. Bu yüzden güvenlik birimlerimizin teyakkuzda olması çok büyük bir titizlik ve gayretle çalışmalarını sürdürmesi çok önemli. Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici” diye konuştu.

Toplantının sonunda yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.