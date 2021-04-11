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Kaymakamı duygulandıran hediye

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret ederek doğum belgesini hediye etti.

ANTALYA 11.04.2021, 00:05
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Kaymakamı duygulandıran hediye

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret ederek doğum belgesini hediye etti.

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirdi. Kılıç ve Güney, daha sonra Kaymakam Ömer Çimşit’in yaşam serüveninin başlangıcı olan ”Doğum Belgesini” takdim etti. Kaymakamı Ömer Çimşit ise hediyeden ötürü Kılıç, ve Güney’e teşekkür etti.
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