Kaymakam Şahin, yaşlı kadının ev ihtiyacına kayıtsız kalmadı

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşlı kadının ev ihtiyacı, kaymakam aracılığıyla bir hayırsever tarafından karşılandı.

Serik ilçesinde yaşlı kadının ev isteğine kayıtsız kalmayan Serik ilçe Kaymakamı Cemal Şahin, Tekke Mahallesine yaptığı ziyarette tanıştığı Gürcü Topuz’a verdiği ev sözünü yerine getirdi. Hayırsever iş insanı avukat Buğra Kağan Oğuz tarafından hediye edilen konteyner kendisine teslim edildi.

Serik Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Cemal Şahin’in 16 Aralık 2022 tarihinde Tekke Mahallesine ziyareti sırasında Gürcü Topuz teyzemizin mesken ihtiyacı tespit edildi. Hayırsever tarafından bağışlanan konteyner Kaymakamımız Şahin ve kurum müdürlerimiz tarafından teslim edildi. Teyzemize hayırlı olmasını diler, hayırseverimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.