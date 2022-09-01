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Kayıp genç jandarma tarafından bulundu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.
ANTALYA 01.09.2022, 09:45
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.
Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde yaşayan İ.Ö., zihinsel engelli oğlu E.Ö.’yü bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada E.Ö.’yü evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta buldu. E.Ö., sağlıklı şekilde ailesine teslim edildi.
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