Kayıp cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu ve içinde bir miktar para, sürücü belgesi, banka ve kredi kartları olan cüzdanın sahibini tespit ederek teslim etti.

Kumluca ilçesinde Fide Tesislerinde çalışan Ömer Uysal (45) öğle arası izni için ilçe merkezine gitti. Mesainin başlaması ile çalıştığı fide tesislerine dönen Uysal, fide tesislerinden aldığı fideleri müşteriye teslim için tesisler önünden geçen Finike-Antalya karayoluna çıktı. Yol kenarında paraların uçuştuğunu gören Uysal, bunların yol kenarındaki bir cüzdandan saçıldığını fark etti.

Önce yola savrulan paraları toplayan Ömer Uysal, ardından cüzdanı da yanına alıp ilçe merkezindeki Abdullah Korkmaz adlı arkadaşının yanına gitti. İçinde bin 385 TL ve çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan cüzdanı bulan Ömer Uysal durumu arkadaşına anlattı ve cüzdanın sahibini bulmak için yardım istedi. Uysal ve arkadaşı Korkmaz, cüzdanın içindeki sürücü belgesi ve banka kartlarında yazan bilgiler ışığında cüzdan sahibine ulaştılar. Cüzdanın, Çıralı’da turizm işletmeciliği yapan Barış Kurtarıcı’ya (35) ait olduğunu tespit ettiler. Barış Kurtarıcı’nın cep telefonuna ulaşıp, gelip iş yerinden cüzdanını almalarını istediler.

Cüzdanı, aracının üzerinde unutmuş

Cüzdanını almak üzere Abdullah Korkmaz’a ait bobinaj atölyesine gelen Barış Kurtarıcı, “Finike ilçesine gitmek için Kumluca ilçe merkezinden hareket ettim. Kumluca çıkışındaki bir petrol istasyonundan yakıt aldım. O esnada cüzdanımı otomobilin üzerinde unutmuşum. Otomobilimin üzerindeki cüzdanım yaklaşık 1 kilometre ileride bir fide tesislerinin önüne kadar gidip orada düşmüş. Bin 385 TL vardı. Ayrıca çok sayıda banka kartı ve kredi kartlarım vardı. İçindeki paranın çok önemi yoktu ama sürücü belgesi, banka kartları ve kredi kartlarını yeniden çıkartmak zorunda kalacaktım. Bu da benim için zaman alacaktı. Cüzdanımı bulup beni arayan Ömer Uysal ve arkadaşı Abdullah Korkmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Cüzdanı bulan Ömer Uysal ise “Öğle iznimde ilçe merkezine gittim. Çarşıdan döndüğümde yol kenarında cüzdan yoktu. Aradan 15-20 dakika geçti. Fide teslimi için firmaya ait aracım ile yola çıkacaktım. Yol kenarına çıktığımda yol kenarında paraların yola savrulduğunu gördüm. Önce yola savrulan paraları topladım. Ardından cüzdanı gördüm. Cüzdanı bulunduğu yerden aldım. İçinde banka kartları kredi kartları ve sürücü belgesi vardı. Topladığım paraları ve cüzdanı alıp içe merkezinde esnaf arkadaşım Abdullah Korkmaz’ın yanına gittim. Durumu ona anlattım. Cüzdanın sahibini bulmak için yardım istedim. Cüzdanın içindeki sürücü belgesi ve banka kartlarından cüzdanın sahibinin kim olduğunu tespit ettik. Sonrada cüzdan sahibi cüzdanını alması için iş yerine çağırdık” dedi.