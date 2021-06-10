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Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı

Antalya’da gittiği balık avından dönmeyen 67 yaşındaki adam ırmakta ölü bulundu.

ANTALYA 10.06.2021, 11:32
Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı

Antalya’da gittiği balık avından dönmeyen 67 yaşındaki adam ırmakta ölü bulundu.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi İçada mevkiinde dün sabah saatlerinde balık avı için denize açılan 67 yaşındaki Kerim Oğuz, geri dönmeyince yakınları durumu 112’ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği suda arama çalışmalarında, arama kurtarma ekipleri tarafından yaşlı adamın cansız bedeni, teknesine yaklaşık 100 metre mesafede bulundu. Bulunduğu yerden çıkartılan Oğuz’un cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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