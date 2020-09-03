Kavşaklara peyzaj düzenlemesi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA,KONYAALTI’NDA 14. 16. 20’NCİ VE HÜRRİYET CADDESİ’NDE BULUNAN KAVŞAKLARDA ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla,Konyaaltı’nda 14. 16. 20’nci ve Hürriyet Caddesi’nde bulunan kavşaklarda çalışma başlattı.
Peyzaj çalışmalarına yaz-kış devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi cadde, bulvar, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengârenk çiçeklerle süslemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendine ait sera ve fidanlıklarda yetiştirdiği rengarenk çiçeklerle süslediği estetik peyzaj projeleriyle kent genelindeki kavşak ve meydanları modern bir görünüme kavuşturuyor. Ekipler, son olarak Konyaaltı ilçesindeki 14. Cadde, 16. Cadde, 20. Cadde ve Hürriyet Caddesi’nde üzerinde bulunan kavşaklara peyzaj çalışması başlattı. Kavşaklarda yatak hazırlığı yapan ekipler, iklime uygun çiçek, bitki ve ağaçlar dikerek kavşakların güzel bir görünüme kavuşturacak.
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