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Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA 06.10.2021, 16:17
Kasten öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan zanlı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 10 yıl 2 ay cezası olan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Yerel İlamat Masasınca Kasten Adam Öldürme suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası olan A.S. isimli şahıs Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince yapılan kamera çalışması, teknik ve fiziki takibi sonucu, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında yakalandı. A.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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