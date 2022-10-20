Kaş’ta yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi

Kaş Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak, ailelerini maddi ve manevi yönden rahatlatmak amacıyla “Hoş geldin bebek” projesi çerçevesinde set oluşturdu.

Kaş Belediyesi, dünyaya gözlerini yeni açan minikler için ebeveynlere “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor. Yeni doğan bebek çantası içerisinde 5’li zıbın takımı, altı aya kadar giyebileceği ikili takım, şapka, eldiven, patik, önlük, battaniye, havlu, şampuan, biberon, emzik, bebek bezi, ıslak mendil ve ateş ölçer bulunuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından “Hoş geldin bebek” projesi çerçevesinde yürütülen hizmet, ilçedeki 54 mahallede uygulanıyor.

Yeni bebek sahibi olan aileler, set için başvuru ve uygulama konusunda belediyenin 444 07 11 numaralı hattını arayarak, detaylı bilgi alabilecek.

“Hoş geldin bebek” uygulamasından memnun ve mutlu olduklarını ifade eden aileler, hediye set için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür etti.