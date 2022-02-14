Kaş’ta sevgililere özel ’kalpli çekim’ platformu

Antalya Kaş Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel çekim alanı oluşturdu.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği organizasyonla vatandaşların 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ve kalp şeklindeki panolarla süslenen platform ilgiyle karşılandı. Sevgililer, burada canlı müzik eşliğinde fotoğraf çektirdi. Belediye ekipleri de vatandaşlara gül dağıttı, halkın Sevgililer Günü’nü kutladı.