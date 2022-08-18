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Kaş’ta jandarma ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma, bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

ANTALYA 18.08.2022, 12:29
Kaş’ta jandarma ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma, bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kalkan Mahallesi’ndeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, bir şahsın durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. İşletmeden çıktığı sırada üst araması yapılan E.B.’den 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

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