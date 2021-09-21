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Kaş’ta inşa edilen kreş açılmak için gün sayıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, gündüz çocuk bakımevi ve kreş inşa ediyor. Kaş Belediyesi ’Gündüz Çocuk Bakımevi ve Kreş Projesi’ çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı. Gündüz çocuk bakımevi ve kreşin, 655 metrekarelik kapalı alandan oluştuğu ve bin 627 metrekarelik arsa üzerinde 2 katlı inşa edildiği kaydedildi. Çalışma tamamlandığı zaman kreş, 100 çocuğa hizmet verecek.

ANTALYA 21.09.2021, 10:48
Kaş’ta inşa edilen kreş açılmak için gün sayıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, gündüz çocuk bakımevi ve kreş inşa ediyor. Kaş Belediyesi ’Gündüz Çocuk Bakımevi ve Kreş Projesi’ çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı. Gündüz çocuk bakımevi ve kreşin, 655 metrekarelik kapalı alandan oluştuğu ve bin 627 metrekarelik arsa üzerinde 2 katlı inşa edildiği kaydedildi. Çalışma tamamlandığı zaman kreş, 100 çocuğa hizmet verecek.

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