Kaş’ta Gömbe Yörük Şenliği ve Sünnet Şöleni düzenlenecek

Kaş Belediyesi tarafından Gömbe Yörük Şenliği ve Sünnet Şöleni düzenlenecek.

Bu yıl birincisi düzenlenen Gömbe Yörük Şenliği ve 5. Geleneksel Sünnet Şöleni, 13-14 Ağustos tarihlerinde Gömbe Mahallesi’nde yapılacak. Sünnet Şöleni, cumartesi günü Gömbe Ortaokul bahçesinde saat 17.00’da başlayacak. Şölende, 21.00’da Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz, Tuğba Ger ve Bahar Çömek’in yer aldığı konser programı gerçekleştirilecek.

Pazar günü ise 11.00’da Gömbe Yörük Şenliği bünyesinde Sıçak Alanında Yörük Göçü yapılacak. Devamında protokol konuşmaları, yerel ozanlardan müzik dinletisi ve yemek ikramı sunulacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gömbe Yörük şenliği ve Sünnet Şölenine tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.