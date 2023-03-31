Kaş’ta fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetimler artırıldı.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede Ramazan ayında pide ve ekmek satışı yapan fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, bu çerçevede ekmek imalatında kullanılan mekanlar ile malzemelerin hijyen durumu, ekmeğin ve pidenin gramajı, çalışanların kılık kıyafetiyle ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan fırınlar hakkında cezai işlem uygulandı.