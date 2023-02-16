Kaş’ta depremzedelere sıcak yemek desteği

Antalya’nın Kaş ilçesine afet bölgelerinden gelen depremzedelere, sıcak yemek desteği veriliyor.

İlçede depremzedelerin geçici konaklama ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu.

İlçe Kaymakamlığının koordinasyonuyla Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kurulan merkezde, depremzedelerin kayıtları, sağlık taramaları ve ihtiyaçlarına yönelik işlemler yürütülüyor.

Bu çerçevede Kaş Belediyesinin desteğiyle ilçede afetzedelere sıcak yemek dağıtılıyor. Yemeklerin dağıtımı, Merkez Camii’nin bahçesinde görevli belediye personelleri ve gönüllüler tarafından yapılıyor.

Depremlerden etkilenen yaklaşık 350 kişiye günde üç öğün yemek ikram ediliyor.

Aynı zamanda Kalkan Mahallesi’nde de yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.