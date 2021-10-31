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Kaş’ta Cumhuriyet coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaş’ta düzenlenen Kıraç konseriyle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te Kaşlı vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

ANTALYA 31.10.2021, 12:00
Kaş’ta Cumhuriyet coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaş’ta düzenlenen Kıraç konseriyle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te Kaşlı vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılını konser serisiyle kutladı. Antalya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Antalya’nın doğusundan batısına kadar coşkuyla kutladı. Anadolu Rock Müziğinin güçlü sesi Kıraç’ın Alanya’da başlayan konser dizisi, Kaş’ta sona erdi. Kaş Yat Limanı’nın da gerçekleşen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Konsere yoğun ilgi”

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan yerli ve yabancı misafirler Kıraç konserine yoğun ilgi gösterdi. Konser alanına girişlerde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Alanı dolduran halka seslenen Başkan Muhittin Böcek, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

“Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasına bu güzel vatana, bu güzel memlekete ve Cumhuriyete hizmet etmenin gururunu yaşatan herkese teşekkür ederek başladı. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir, en büyük devrimdir diyen Başkan Muhittin Böcek, “Her 29 Ekim bize; inanmayı, var olmayı, bitti denilen yerden yeniden başlamayı hatırlatır. Millet olmanın, özgür olmanın, biz olmanın gücünü anlatır. İmkansızın mümkün olduğu gündür bugün. Hepimize kutlu olsun. Allah bu birliğimizi bozmasın. Hepimiz al bayrağımıza, ezanımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Batı Antalya’nın incisi, turizmin gözbebeği, dünyanın ilk meclisine ev sahipliği yapan Kaş, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet meşalesini yakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, yüce milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Kıraç konseri”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından sahneye Kıraç’ın çıkmasıyla birlikte Kaş’ta büyük bir coşku yaşandı. Ünlü sanatçı Kıraç, sahnede Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı korosuyla birlikte marşlar söyledi. Kıraç, sevilen parçalarını Kaşlı vatandaşlar için seslendirdi. Kıraç’ın söylediği parçalara eşlik eden vatandaşlar ellerinde Tük bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, günün anısına Kıraç’a plaket takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konser anısına Kıraç’a çiçek hediye etti.

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