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Kaş’ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75’i tamamlandı

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi çalışmasının yüzde 75’i tamamlandı.

ANTALYA 04.05.2021, 10:58
Kaş’ta açılacak kreş ve gündüz bakımevinin yüzde 75’i tamamlandı

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi çalışmasının yüzde 75’i tamamlandı.

Kaş Belediyesi, ilçede 100 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi yapıyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, söz konusu proje çalışmasının devam ettiğini, yüzde 75’inin tamamlandığını ifade etti.

Kaş Belediyesinin bir projeyi daha hayata kazandıracağını belirten Başkan Ulutaş, “Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, 655 metrekarelik kapalı alandan oluşuyor. Bin 627 metrekarelik arsa üzerinde iki katlı inşa ediliyor. Çalışma kapsamında etkinlik odası, yemekhane, idari odalar ile bahçe ve çocuk oyun grubu da kuruluyor. Tamamlandığında 100 çocuğa hizmet verecek” dedi.
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