Kaş’ta 960 dekarlık alanda daha sulu tarım yapılabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Yuvacık Mahallesi’ndeki Özel İdare zamanında yapılan ve zaman içinde yetersiz kalan sulama tesisinin kapasitesini artırıyor. Ek proje ile mahalledeki 960 dekarlık alanda daha sulu tarım yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulamayı da ihmal etmiyor. Kaş Yuvacık Sulama Suyu Tesisi Tamamlama Projesi ile bölgedeki üreticiler yeterli ve düzenli sulamaya kavuşacak. 960 dekar alanda sulu tarıma imkan tanıyacak proje ile hem ürün miktarı hem de çiftçinin geliri artacak.

“Zamanla yetersiz kaldı”

Antalya İl Özel İdaresi tarafından 2011 yılında Kaş Yuvacık - Yayla Çavdır - Yayla Çayköy Sulama Tesisi adı altında gerçekleştirilen proje kapsamında söz konusu alanlarda sulama tesisi yapımı gerçekleştirildi. Zamanla söz konusu projenin yeterli olmadığı ve çiftçilerin geçmişten beri suladıkları arazilere kadar kapalı sistem boru hatlarının ulaşmadığının tespit edilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki projeye ek olarak tamamlama projesi başlatıldı.

“Kapalı sisteme dönüştürüldü”

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tamamlama projesi ile toprak arklarla sulanan ve fiilen çiftçiler tarafından geçmişten beri sulanan arazilerin daha yeterli ve düzenli sulanması hedeflendi. Proje ile 5 ana isale hattından oluşan bir sulama ağı elde edildi. 6 kilometrelik boru döşenerek, açık sulama kanalları kapalı sisteme dönüştürüldü. Böylece yaklaşık 960 dekar alanda sulama yapılabilecek hale geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ile bölgede ürün çeşitliliği artacak. Bu sayede dekara düşen gelir seviyesi ve üreticinin geliri artacak.