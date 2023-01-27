Kaş’ta 5 kaçak yapı yıkıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 5 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

İlçede Gökçeören Mahallesi Gemibatan Mevkii’nde ruhsatsız ve izinsiz yapıldığı tespit edilen, hakkında yıkım kararı verilen ve demir profil malzemeden inşa edilen yapıların yıkımı, ekipler tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkımlarda, iş makinesi ve demir kesme aleti kullanıldı.

Kaş Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yıkım işlemleri sırasında bölgede hazır bulundu. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmadı.