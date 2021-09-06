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Kaş’ta 216 çocuk sünnet edildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediyenin 4’üncü geleneksel sünnet şöleni yapıldı.

ANTALYA 06.09.2021, 11:42
Kaş’ta 216 çocuk sünnet edildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediyenin 4’üncü geleneksel sünnet şöleni yapıldı.

Gömbe Mahallesi’nde gerçekleştirilen şölene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Başkanı Okay Bilgin, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri ile davetliler katıldı.

Programda, Kur’an tilaveti ve dua okundu. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, 54 mahallede 216 çocuğun sünnet edildiğini söyledi. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sünnet şöleninin geçen yıl yapılamadığını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, bu yıl konuya ilişkin doktorlarla yaptıkları görüşmenin ardından Kaş Belediyesi Sağlık Müdürlüğünün çalışma başlattığını kaydetti. Başkan Ulutaş, “Birçok çocuğun sünnetini, evlerinde doktorlar ve sağlık ekipleri yaptı. Bazı mahallelerdeki sağlık tesislerinde ve belediye birimlerinde de sünnetler gerçekleştirildi. Sünnet çocuklarını ve ailelerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Ulutaş, konuşmasının ardından çocuklara hediye verdi.

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