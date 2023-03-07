Kaş’ta 2 yapının kaçak bölümleri belediye ekiplerince yıkıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 2 binanın sonradan yapıldığı belirlenen kaçak bölümleri belediye ekiplerince yıkıldı.

İlçede yasal işlemleri tamamlanan ve yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapıların yıkımları sürüyor. Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası Mevkii’nde iki binanın imara aykırı yapılan kat ilavelerinin yıkım işlemi yapıldı.

Söz konusu katların demir malzemeyle kurulduğu, üzerinin kiremitle örtüldüğü tespit edildi. Konuyla ilgili yasal işlemlerin ardından alınan yıkım kararı gereğince iki binanın kat ilaveleri belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım sırasında Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta ekipleri hazır bulundu. Polis ekipleri ise güvenlik tedbiri aldı.