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Kaşlı güreşçiler dereceyle döndü

Kaş Belediye Spor Kulübü güreşçileri, Antalya ve Konya’da düzenlenen müsabakalardan 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilçeye döndü. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, başarılı güreşçileri tebrik etti.

ANTALYA 15.06.2022, 10:48
Kaşlı güreşçiler dereceyle döndü

Kaş Belediye Spor Kulübü güreşçileri, Antalya ve Konya’da düzenlenen müsabakalardan 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilçeye döndü. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, başarılı güreşçileri tebrik etti.

Kulübün sporcularından Mustafa Tunç, Antalya’da yapılan Okullar Arası Yağlı Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Genç B kategorisi 60-65 kiloda ikinci oldu. Cemre Nisa Gümüş ise Konya’da gerçekleşen U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Serbest Stil kategorisi 62 kiloda üçüncülüğü elde etti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ata sporu güreşte aldıkları her başarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Her zaman spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, turnuvalarda kürsüye çıkan, dereceye giren güreşçileri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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