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Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması sonuçlandı

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması sonuçları, Gökseki Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programda kamuoyuna duyuruldu. Programda konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, üç aylık maraton sonucunda, düzenlenen Kaş’ın Kahramanları Anıtı Yarışmasının sona erdiğini bildirdi.

ANTALYA 12.03.2021, 18:13
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Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması sonuçlandı

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması sonuçları, Gökseki Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programda kamuoyuna duyuruldu. Programda konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, üç aylık maraton sonucunda, düzenlenen Kaş’ın Kahramanları Anıtı Yarışmasının sona erdiğini bildirdi.

Kahraman Türk subayları Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil’i gelecek kuşaklara anlatmak ve hatıralarına saygı için bu projeyi hazırladıklarını dile getiren Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: “Sorumluluğumuza düşen, onların aziz hatıralarını yaşatmak olmalıydı. Gençlerimize bu iki kahraman Türk subayımızı anlama, anlatma, yaşatma, kahramanlıklarını okuma tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu bizim öncelikle milli bir sorumluluğumuz. Bunun sonucunda, bugün değerli bilim insanlarımız ve yarışma boyunca 48 katılımcımız sayesinde anıt projeleri tasarımları şekillendi. 3 eş değer ve 3 mansiyon ödül, bilim insanlarımızın öncülüğünde tespit edilmiş oldu. Tasarım yarışmasında emeği geçen belediye başkanımıza, belediye çalışanlarımıza ve projenin yürütülmesinde aklımız, fikrimiz, bilgimiz olan bilim insanlarımıza katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katılan 48 önerinin, yarışma jürisi tarafından değerlendirildiğini, 3 eşit ödül ve 3 mansiyon olmak üzere toplam 6 projenin belirlendiğini söyledi. Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, Kaş Belediyesinin, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil’in adlarını yaşatacak bir anıt yarışması düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu: “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, belediyemiz, bu yarışmayla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan Türk ordusunun bu değerli subaylarının gösterdiği kahramanlıkların nişanesi olacak bir anıt elde etmeyi amaçlamıştır. Bu anıt, aynı zamanda Kaş halkının geçmişine olan saygı ve şükran duygularını göstermeyi, bu onurlu geçmişi temsil eden iki kahraman Türk subayının hem gelecek kuşaklar hem de tüm ziyaretçiler tarafından bilinmesini amaçlamıştır. Yarışmanın diğer amacı da güzel sanatları teşvik ederek, Kaş’a sanatsal değer taşıyan bir anıt kazandırmaktır.”

Aker’in dünyada 7.7’lik dağ topuyla uçak gemisi batıran tek topçu subayı olarak anıldığını vurgulayan Ulutaş, “Mustafa Ertuğrul, Antalya kıyılarında seyreden İngiliz ve Fransız donanmalarına ait 3 büyük savaş gemisinin ve pek çok yelkenlinin batırılmasını sağlamıştır. Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil, 18 Nisan 1912 tarihinde Çanakkale Boğazı’na saldıran İtalyan zırhlı kruvazörünün yaptığı topçu atışıyla savaş dışı kalmasını sağlamış ve düşman donanmasının geri çekilmesinde etkili olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Yarışma yöntemini, tarihi, kültürü, mimarisi, doğası ve insanıyla ülkemizin nadide yerleri arasında olan Kaş’ın merkezini, kara ile denizin buluştuğu bir noktayı, özgün ve sanatsal değer taşıyan, şehitlerimize yakışır bir anıtla taçlandırmak adına en doğru yaklaşım olarak gördüklerini aktaran Ulutaş şöyle devam etti: “Kaş tarihinde bir ilk olan bu tasarım yarışmasına 48 proje gönderilmiş olması, özellikle mutluluk verici bir gelişmedir. Bu düzeyde bir yarışmaya bu sayıda öneri gelmiş olmasını, rekor bir katılım olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bu bize ilerisi için cesaret ve umut da vermiştir. Kaş Belediyesi olarak, iki savaş kahramanının aziz hatıralarını yaşatacak bir tasarım yarışması düzenlemek ve başarıyla sonuçlandırmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Katılan yarışmacılara, titiz bir değerlendirme süreci gerçekleştiren yarışma jürisine ve raportörlerine, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından jüri üyesi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jale Özgener, eserler hakkında bilgi verdi. Yarışma sonucunda Mimar Furkan Şanlı, Mimar Buse Usta ve Mimar Sıla Kelemen (ortak eser), Mimar Sevda Duygu Kolbay’ın eşdeğer birincilik ödülünü kazandığı duyuruldu. Eşdeğer ödül kazanan 3 yarışmacıya 15’er bin lira para ödülü, mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacılara da 10’ar bin lira para ödülü verilecek.
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