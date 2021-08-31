‘Kaş’ın Kahramanları Anıtı’ belirlendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılacak 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil’in adlarını yaşatacak anıt, gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede oluşturulacak ‘Kaş’ın Kahramanları Anıtı’ için yapılan tasarım yarışmasına 48 projenin katıldığı, jürinin değerlendirmesi sonucu 3 projenin belirlendiği kaydedildi. Anıt için kamu, yerel ve özel birlikteliğinde katılım ile yapılan oylama sonucunda, ‘Mustafa Ertuğrul Aker’in çizdiği krokideki topçu yolunu sembolize eden tasarım’ projesi seçildi.

Anıtın, seçilen projeye göre Cumhuriyet Meydanı’nda inşa edileceği belirtildi.