Kasaba Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Kaş Belediyesi olarak, ilçede yaklaşık 60 projeyle ilgili çalışıyoruz, bunların yüzde 50’sinden fazlası tamamlanmış durumda” dedi.

Kasaba Düğün Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, Mahalle Muhtarı Süleyman Özen, projeyi hazırlayan Yüksek Mimar Ufuk Parlakdağ ve Mimar Çağhan Konu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesi olarak, ilçede yaklaşık 60 projeyle ilgili çalıştıklarını, bunların yüzde 50’sinden fazlasının tamamlandığını söyledi.

“Meydan hayati önem taşıyor”

İlçede belirli yerleşim birimlerinin varlığına dikkati çeken Başkan Ulutaş, “Bunlar bölgeye hitap ediyor, civarındaki mahallelerin uğrak yerleri. Vatandaşların ortak kültürü, medeniyeti ve yaşamını bir arada geçirdikleri alanlar. Kasaba da geçmişi, tarihi olan, bir dönem ilçe merkezliği yapmış kadim bir yerleşim birimimiz. Burada bir meydanın, merkezin, yaşam alanının olması hayati önem taşıyor.” dedi.

“Kasaba’nın özgün özelliğini koruyan bir proje yapmak istedik”

Kaş’ın mimarisine yakışan, Kasaba’nın özgün özelliğini koruyan bir proje yapmak istediklerini belirten Başkan Ulutaş, “Bu manada bazı çalışmalar yaptık. Bugün sizlerle bu çalışmayı paylaşmak istedik. Bu tür projeler, o yerin karakterini yansıtan, anlam, vizyon kazanan çalışmalardır. Bu açıdan bu projeyi çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

“Önemli olan, projeyi vatandaşın beğenmesi”

Başkan Ulutaş, Kasaba’nın potansiyele sahip bir yerleşim birimi olduğunu, proje çerçevesinde meydanın disiplin edilmesinin gerektiğine işaret ederek, “Projeyi hazırlayan Parlakdağ ve Konu’ya teşekkür ediyorum. Projeyi beğendim, önemli olan sizlerin beğenmesi, inşallah ihale edeceğiz, akabinde de başlatacağız. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Başkan Ulutaş, vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Kasaba Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi bünyesinde 3 bin metrekare toplam arsa alanı, 30 araçlık otopark, çocuk oyun ve tören alanı ile bin 45 metrekarelik 2 kat yer alırken, zemin katta restoran, kahvehane, zincir market, berber, kasap, genel tuvaletler, 4 dükkan ve üst katta ise 12 işyeri bulunuyor.