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Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4’e ulaştı.
Türkiye’nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Kaş’a yeni kent mobilyaları
Antalya’nın Kaş ilçesinde, belediye ekipleri kent estetiğine uygun tasarımlı mobilyaları ilçenin belirli noktalarına yerleştirdi. Kaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyalarının, ilçedeki montaj çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
ANTALYA 01.11.2021, 11:04
Antalya’nın Kaş ilçesinde, belediye ekipleri kent estetiğine uygun tasarımlı mobilyaları ilçenin belirli noktalarına yerleştirdi. Kaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyalarının, ilçedeki montaj çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla kent mobilyaları, ilçede belirlenen noktalara yerleştirildi. Açıklamada, “Kaş ve Kalkan Seyir Terası, Çukurbağ Yarımadası, liman ve marina bölgesinde, marina ile hastane kavşağı arasındaki mesafede, 200 bank, 40 piknik masası, 35 kamelya, 5 geri dönüşüm kutusu takımı ve 150 çöp kutusu konuldu” denildi.