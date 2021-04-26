banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Kaş’a seyir terası

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından seyir terası yapılacak.

ANTALYA 26.04.2021, 12:03
2
Kaş’a seyir terası

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından seyir terası yapılacak.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seyir terası, Andifli Mahallesi’nde D 400 karayolu ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılacak.

20 metrekare çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek seyir terasının 400 metrekare çevre düzenlemesi ile zemin düzenlemesi ve etrafı 10x2 metre ebatlarında cam korkulukla çevrilmesi gerçekleştirilecek.İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir serasından, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme’yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek. Açıklamada, terasın ihalesinin yapıldığı belirtildi.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?