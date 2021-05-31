Kaş’a seyir terası

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde Seyir Terası Projesi yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçeyi en güzel noktadan seyretmek için Seyir Terası Projesinin yapımına başlandığı kaydedildi.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılacak seyir terasının bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Seyir terası, Andifli Mahallesi’nde D 400 karayolu ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılacak. 20 metrekare çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek. 400 metrekare çevre düzenlemesi ile zemin düzenlemesi ve etrafı 10x2 metre ebatlarında cam korkulukla çevrilmesi gerçekleştirilecek. İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir terasından, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme’yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek.”

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe merkezinin kuşbakışı seyredilebileceği Seyir Terası Projesi ile vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.