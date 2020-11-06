banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı

Kaş’a kreş ve gündüz bakımevi

KAŞ BELEDİYESİNCE İLÇEDE 100 ÇOCUK KAPASİTELİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YAPIM ÇALIŞMASINA BAŞLANDI.

ANTALYA 06.11.2020, 11:13
Kaş’a kreş ve gündüz bakımevi

Kaş Belediyesince ilçede 100 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi yapım çalışmasına başlandı.

685 metrekarelik kapalı alandan oluşan Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, iki katlı inşa edilecek ve tamamlandığında 100 çocuğa hizmet verecek. Çalışma kapsamında arsa üzerinde 5 derslikli kreş ve gündüz bakımevinin yanı sıra, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar ile 670 metrekarelik bahçe ve çocuk oyun grubu kurulacak. İhalesi gerçekleştirilen proje çalışması, 2021 yılı şubat ayında tamamlanacak.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378