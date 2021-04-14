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Kaş’a 100 bin adet çiçek dikilecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, çiçek yetiştirmek için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında seçilen 15 farklı türden 100 bin çiçek, ilçede ihtiyaç duyulan alanlara dikilecek.

ANTALYA 14.04.2021, 11:13
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Kaş’a 100 bin adet çiçek dikilecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, çiçek yetiştirmek için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında seçilen 15 farklı türden 100 bin çiçek, ilçede ihtiyaç duyulan alanlara dikilecek.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Ova Mahallesi’nde çiçek yetiştirmek için çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, üretimin düzenlenen bin metrekarelik sera alanında 3 ay önce başladığını söyledi. Çalışmayla yaklaşık 30 dönümlük fidanlık oluşturulmasının hedeflendiğini dile getiren Tekin, “Üretim için bölge iklimine uygun begonvil başta olmak üzere gül, japon gülü, zakkum, taflan, mine, sarmaşık, oya ağacı gibi 15 tür seçildi. Saksılama aşamasına gelen 100 bin çiçeğin, ilçede ihtiyaç duyulan bölgelerde belirlenen alanlarda dikimi yapılacak” dedi.
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