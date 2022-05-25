Kaş Tarım Sergisi açıldı

Bu yıl ilk kez 24-26 Mayıs’ta düzenlenen Kaş Tarım Sergisi, MARFO Fuarcılık Organizasyonuyla Kınık Mahallesi’nde açıldı.

Kapalı Pazar Yerindeki açılışa, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Başkanı Murat Barış, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tarım sektörünü destekliyoruz”

Başkan Mutlu Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, verilere göre, Kaş nüfusunun yüzde 60’ının tarımla uğraştığını, buradan Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapıldığını söyledi.

Bölgede bereketli toprakların bulunduğuna dikkati çeken Başkan Mutlu Ulutaş, “Bizim insanımız kadirşinas, çalışkan, üretken, mazeret göstermeden memleketi, milleti için üretiyor. Pandemi sürecinde bile üreticimiz, tarım sektörü durmadı, üretimine devam etti. Çiftçilerimizle tarım sektörüyle bizler iftihar ediyoruz. Tarım sektörünü destekliyoruz” dedi.

“Kaş ilkleri başlatıyor”

Başkan Ulutaş, fuarın bundan sonra da devam edeceğini belirterek, “Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde güreş organizasyonunu da buradan başlatıyoruz. Yani Kaş ilkleri başlatıyor. Amacımız, hemşerilerimizle hem üretmek, memleketin çehresini değiştirmek hem de hizmet etmek, Kaş’ı hak ettiği yere taşımak. Burada birlik, beraberlik, nezaket, hoşgörü var. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım fuarının hayırlı, mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Üretim ve ihracat önemli yerlere geldi”

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca da pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek, “Bizim hem üretimimiz hem de ihracatımız önemli yerlere geldi. Bu anlamda hem Kaş’tan hem de Antalya’dan yapmış olduğumuz ihracat, pandemi döneminde yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu yıl içerisinde daha önce Kumluca’da, sonra Finike’de, Gazipaşa’da ve şimdi Kaş’ta tarım fuarı düzenleniyor. Tabii ki biz tarımın başkentiyiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Bizim yaklaşık 360 bin hektar tarım alanımız var. Bu da Türkiye’deki toplam tarım alanının yüze 1 buçuğu yapıyor ama biz hem iklimimiz hem de çalışkan çiftçilerimizle tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 6’sını karşılıyoruz. Yani bizim tarım arazilerimiz yaklaşık 4 kat daha fazla değer üretiyor. Dünyada Kaş turizm anlamıyla bilinir ama üretimde de alanlarımız son derece verimli. Fuarda mekanizasyon, sera teknolojisi, tohum, gübre ve fide anlamında önde gelen firmalarımız yerlerini almışlar. Bu tarımsal üretimin artarak devam ettiğinin çok önemli bir göstergesi ve bizim için de sevindirici. İnşallah bu fuar bölgemize ve ülkemize faydalı olur. Belediye Başkanımıza organizasyon için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ve Müftü Topaloğlu’nun okuduğu duanın ardından protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sonrasında katılımcılar tarım sektörünün seçkin markalarına ait ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Kaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergiye, Kaş Kaymakamlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) destek veriyor. 10 ilden 35 firmanın katıldığı sergide, yüzlerce farklı marka tarımsal ürün yer alıyor. Etkinlik çerçevesinde yerel ve uluslararası bitki besleme ve gübre şirketleri, traktörcüler ve traktör yedek parçası satan firmalar, tarım iş makineleri, sera kurulum sistemleri ve sera nayloncuları, sulama sistemleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Sergi, üç gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.