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Kaş Seyir Terası projesi tamamlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Seyir Terası projesi yapım çalışmaları tamamlandı.

ANTALYA 07.10.2021, 14:05
Kaş Seyir Terası projesi tamamlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Seyir Terası projesi yapım çalışmaları tamamlandı.

Kaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçeyi en güzel noktadan seyretmek için başlatılan Seyir Terası projesinde çalışmaların sona gelindiği bildirildi. Belediye tarafından Andifli Mahallesi D-400 karayolu ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılarak, ilçeye kazandırılan seyir terasının bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağı belirtildi. İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir terasından, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme’yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe merkezinin kuşbakışı seyredilebileceği Seyir Terası projesi ile vatandaşların nefes alıp dinlenebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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