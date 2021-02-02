Kaş Kınık Hali’nde çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Alanya’nın ardından Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde 255 milyon TL sözleşme bedelli bir hal yatırımı gerçekleştiriyor.

“Kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor”

255 milyon TL’lik yatırımla 317 bin 134 metrekare alan üzerinde inşa edilen Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nde toprak kazısı ve dolgu serme imalatları yüzde 85 seviyesine ulaştı. Komisyoncu blokları, idari bloklar ve tüccar bloklarının hafriyat ve kazı işlemleri tüm hızıyla sürüyor. A ve B komisyoncu bloklarının temel demir imalatları başladı. Reglaj serme ve sıkıştırma işlemleri ise devam ediyor. Sahaya kurulan beton üretim santrali ile imalatlar hızlı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca proje içi çevre yollarında kazı ve hafriyat çalışmaları tamamladı.

“Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor”

Kaş Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nde 120 adet komisyoncu bloğu, 136 adet tüccar bloğu, 74 adet dükkan ve yaklaşık 83 bin 640 metrekare üst yapı alanı bulunuyor. Çalışmaların hummalı bir biçimde devam ettiği projede ilk etapta 2021 yılı içinde komisyoncu blokları kısmındaki 14 bin metrekare oturum alanına sahip 10 bloğun tamamlanması planlanıyor.