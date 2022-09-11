Kaş Gençlik Festivali tamamlandı

Kaş Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 5-11 Eylül’de ilk kez düzenlenen festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kaş ilçe merkezi ile mahallelerde gerçekleştirilen festival, sanatçı Ece Seçkin konseriyle sona erdi.

Kalkan Mahallesi’nde gerçekleştirilen konser programında vatandaşlar alanı hıncahınç doldurdu. Kalkan Yat Limanı’nda sahneye önce DJ Emrah Karaduman çıktı. Ardından sahne alan Ece Seçkin, seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla beğeni topladı.

Altı gün süren festival bünyesinde spor, bale, dans, tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival Köy Programı çerçevesinde Kınık, Yeşilköy, Gömbe ve Dirgenler mahallelerinde okçuluk, dart, halat çekme, müzikli oyunlar, badminton ve matrak oyununa gençler ile çocuklar büyük ilgi gösterdi.

-“Festivaller devam edecek”

Etkinlikte konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, geleneksel faaliyetlerin yanı sıra, gençlere yönelik kültür sanat ve spor alanında da yapısal çalışmalara devam ettiklerini, bunu sürdüreceklerini söyledi.

Festivallerin bundan sonraki süreçte devam edeceği müjdesini veren Başkan Mutlu Ulutaş, “Farklı faaliyetlerle gençlerin ve kendisini genç hissedenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.