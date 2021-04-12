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Kaş Belediyesi’nden saha personeline tek tip kıyafet uygulaması

Kaş Belediyesi, sahada hizmet veren çalışanları için tek tip kıyafet uygulaması başlattı.

ANTALYA 12.04.2021, 13:51
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Kaş Belediyesi’nden saha personeline tek tip kıyafet uygulaması

Kaş Belediyesi, sahada hizmet veren çalışanları için tek tip kıyafet uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahada aktif çalışan personele yönelik tek tip kıyafet uygulamasıyla daha kurumsal ve düzenli çalışma hedeflendiğini söyledi.

Kaş Belediyesinin, çalışanlarının her daim yanında olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “Çalışma şekillerinin, kılık kıyafetlerinin düzenlenmesinde belirli bir standart çalışma getiriyoruz. Burada çalışan personellerimizin ücretlerinin daha iyi olması, kıyafetlerinin standartı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.” dedi.
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