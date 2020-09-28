banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

KAŞ BELEDİYESİ, İLÇEDE ENGELLİ VE YAŞLILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HASTA YATAĞI VE TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMINDA BULUNDU.

ANTALYA 28.09.2020, 10:59
Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

Kaş Belediyesi, ilçede engelli ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki 10 mahallede talepleri değerlendirerek, 10 hasta yatağı ve 14 tekerlekli sandalye sağladı. Ergonomik yataklarına kavuşan hastalar rahatladı. Tekerlekli sandalyesine kavuşanlar ise eve hapsolmaktan kurtuldu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek, verdikleri sağlık desteğiyle vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0