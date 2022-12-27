Kaş Belediyesinden engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği

Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verdi.

Kaş belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başvurudan bulunan ihtiyaç sahiplerine yapılan araştırma ve uygunluk sürecinin tamamlanmasının ardından akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyor. Kaş Belediyesi, bu çerçevede Sütleğen Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Akyalçın’ın akülü tekerlekli sandalye başvurusunu uygun değerlendirip yerine getirdi. İlçede engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yardım elini uzatan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akyalçın’ı ziyaret ederek, aracı teslim etti.

Aracına kavuşan Akyalçın, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekiplerine teşekkür etti.

On senedir felçli olarak yaşadığını belirten Akyalçın, “Rahatça gezemiyordum. Arkadaşlarla diyalog kuramıyordum. Bundan sonra dilediğim gibi gezebileceğim. Komşularıma, çarşıya, pazara rahatça gidebileceğim.” diye konuştu.