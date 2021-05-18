Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ramazan ayında belediye olarak yardımlaşma anlamında ihtiyaçların vatandaşlara ulaştırılması noktasında VEFA grubu işbirliğinde güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Salgınla mücadelede aşılama konusuna değinen Ulutaş, sürecin iyi işlemesi, vatandaşların ehemmiyetli ve hızlı şekilde aşılanmasıyla normalleşmenin daha hızlı başlayacağına inandığını dile getirdi. Ulutaş, İsrail’in Filistin’e zulüm yapmasının kabul edilemez olduğunu ve bu durumu lanetlediklerini kaydetti.

Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.2020 Mali Yılı Kesin Hesabı konuşulup oylamaya sunularak oyçokluğuyla kabul edildi.

Ağullu Mahallesi 217 Ada 3 Parseldeki 4162/26859 hisse oranlı 166,48 metre kare taşınmazın büyük hissedarı Keskin İnş.Malz.ve Tur.İşl. San. Tic. Ltd Şti’ne satışının yapılması oylanarak, kabul edildi.

Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanı Korumu Amaçlı İmar Planı plan hükümleri değişikliği konusunun, komisyona sevk edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Onaylı kırsal yerleşik alan sınırları içerisinde yapılaşma şartlarına ilişkin geliştirilmiş olan plan hükümleri konusunun imar komisyonunda görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Yürürlükte olan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine eklenmek üzere meskun konut alanlarında yapı çekme mesafesi ve otopark yapımına ilişkin olarak getirilmiş olan plan hükümleri konusunun imar komisyonuna sevki oybirliğiyle kabul edildi.

Gelemiş Köyü Koruma ve Tasarım Projesi için İller Bankasından 3 milyon TL Kredi Kullanılması konusu oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulacak olan “Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi” ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a yetki verilmesi oylanarak, kabul edildi. Ayrıca ek madde olarak meclis gündemine alınan 2021 yılında Kaş Belediyesi tarafından işletilecek Akçagerme Plajı fiyat tarifesi konusu oybirliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesiyle kardeş olan Görümlü Belediyesinin, bölge halkının sosyo kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla park ve yeşil alan düzenlenmesi, kent mobilyalarının temini talebi ve söz konusu işlerin yapılabilmesi için gerektiği belirtilen 750 bin TL bütçe ayrılması konusu oy çokluğuyla kabul edildi.