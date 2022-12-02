Kaş Belediyesinde aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, yılın son meclis toplantısında alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Ulutaş’ın ve belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından gündeme geçildi.

Toplantıda, Kalkan Mahallesi 237 ada 3 parsele ilişkin Kalkan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılı Sayıştay Başkanlığı Denetimi Sonuçları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi gereğince belediye meclisinin bilgisine sunuldu.

Kaş Belediyesinin İngiltere-Londra’da 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen WTM (World Travel Market) Turizm Fuarı’na katılımıyla ilgili olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yurt dışı çıkışları konulu genelgeleri doğrultusunda meclise bilgi sunuldu.

2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası fuar, festival ve organizasyonlar düzenlenmesi, bunlara katılım sağlanması, gerekli protokol yapılması ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a yetki verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Kaş Belediyesinin bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle ilçede eski otogar alanındaki teknik ve ekonomik yaşını dolduran yapıların yenilenmesi için çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, güvenli ve yeterli sosyal donatı alanına sahip bir yaşam alanı oluşturulabilmesi amacıyla İller Bankası A.Ş’den 50 milyon TL kredi tahsis talebinde bulunulması konusu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11’inci maddesi gereğince ek gündem maddesi olarak görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.