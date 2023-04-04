Kaş Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yönetimindeki toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. “24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali”nin ve “Kaş 2. Yağlı Pehlivan Güreşi”nin tarihleri belirlendi. Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, ramazan ayının ülkeye, millete hayırlar getirmesini dileyerek, “Rabbim, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin” dedi.

Türkiye’deki 11 ilin etkilendiği deprem felaketini hatırlatan Başkan Ulutaş, bunun acısını milletçe yaşadıklarını belirterek, Kaş Belediyesinin ilçeye gelen depremzedelere, hem konaklama sorunu ve ihtiyaçlarının giderilmesi hem de yemek anlamında iftar çadırlarıyla destekte bulunmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Ulutaş’ın ve mecliste temsil edilen siyasi partilerin grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçildi

Toplantıda, belediye encümeni seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçim neticesinde encümen üyeleri, Muzaffer Gökçül ve Mazen Arıcan oldu. Meclis üyeleri arasından ihtisas komisyonu oluşturuldu. Plan ve Bütçe Komisyonuna açık oylamayla Uğur Çıralı, Nihat Uçar, Hüseyin Balya, Ali Arıtürk, Şükrü Koçak, İmar Komisyonuna Hüseyin Sertçelik, Muhammer Çetiner, Mustafa Baskak, Cemil Tufan ve İsmail Kavcar seçildi. Denetim komisyonu raporu, belediye meclisinin bilgisine sunuldu. Kaş Belediyesine şartsız ve bedelsiz olarak verilmek istenilen araç bağışı talebi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarihler belirlendi

İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek “24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali”nin 23-24-25 Haziran’da, “Kaş 2. Yağlı Pehlivan Güreşi”nin ise 27 Mayıs’ta düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kalkan Mahallesi’nde bulunan 239 ada 6 parseldeki 21.89 metrekare miktarındaki Kaş Belediyesine ait hissenin büyük hissedarı Hüsna Yeşilyurt’un satın alma talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Gelemiş Mahallesi’ndeki Kaş Belediyesine ait 77 ada 2 parsel,76 ada 1 parsel,75 ada 2 parsel,80 ada 1 parsel numaralı taşınmazların satılması ve/veya kat karşılığı inşaat işinin yaptırılması konusu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Sarılar Mahallesi 102 ada 211 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Amaçlı İmar Planı yapmak üzere kamu yararı kararı alınmasıyla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı Değişikliği askı itirazları konusunun İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Kalkan-Bezirgan İslamlar 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği askı itirazları konusunun İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Yeniköy Mahallesi 101 ada 327,408 parseller ile 102 ada 6, 7, 13 ve 15 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.