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Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor

Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi’nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.

ANTALYA 10.06.2022, 14:39
Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor

Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi’nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte; 5 sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada; projede sona gelindiğini, hayata geçirildiğinde özellikle çalışan annelere çocuk bakımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Proje çerçevesinde 1-6 yaş aralığındaki çocukların güvenli bir ortamda eğitim alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkânı da bulacağını belirten Başkan Ulutaş, velilerin 24 saat öğretmenlere ulaşabileceğini dile getirdi.

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