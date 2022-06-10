Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor

Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi’nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.

Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte; 5 sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada; projede sona gelindiğini, hayata geçirildiğinde özellikle çalışan annelere çocuk bakımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Proje çerçevesinde 1-6 yaş aralığındaki çocukların güvenli bir ortamda eğitim alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkânı da bulacağını belirten Başkan Ulutaş, velilerin 24 saat öğretmenlere ulaşabileceğini dile getirdi.